Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 31 марта 2025Экономика

Лагард призвала Евросоюз к независимости от США

Лагард: Из-за Трампа у Евросоюза появился шанс обрести независимость в финансах
Кирилл Луцюк

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Торговая политика президента США Дональда Трампа создает неопределенность, которая вынуждает Европейский центральный банк (ЕЦБ) вести постоянную битву с инфляцией. Об этом заявила глава этого регулятора Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

По ее словам, центральный банк находится в ситуации ежедневной борьбы, но полон решимости добиться двухпроцентной инфляции. Однако для достижения этой цели регулятору предлагают разные рецепты. Одни, как пояснила Лагард, «хотят скакать галопом», другие — идти «мелкой рысью», а третьи — ждать и смотреть.

Кроме того, руководитель ЕЦБ вновь раскритиковала курс Трампа, обвинив последнего в нанесении урона мировой экономике. С другой стороны, такая политика Белого дома, по словам Лагард, дает Европейскому союзу шанс получить независимость в таких сферах, как оборона, энергетика или финансы.

«Мы должны обязательно взять бразды правления в свои руки», — сказала она.

В конце первой половины марта Лагард обвинила Трампа в надругательстве над историей. Она также заявила, что если торговые войны разгорятся в полную силу, то негативные последствия почувствует большинство стран.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    Россиянам назвали неожиданную причину запоров

    Пять человек стали жертвами ДТП в окрестностях Мариуполя

    Залившего водой из шланга подземный переход метрополитена россиянина задержали

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В зоне Чернобыльской АЭС обнаружены мутанты

    Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

    В Госдуме высказались о смене подхода Трампа к России

    В Совфеде назвали сатанистами осквернивших могилы участников СВО и военкора

    Приговор Марин Ле Пен назвали объявлением войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше