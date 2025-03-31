Лагард призвала Евросоюз к независимости от США

Лагард: Из-за Трампа у Евросоюза появился шанс обрести независимость в финансах

Торговая политика президента США Дональда Трампа создает неопределенность, которая вынуждает Европейский центральный банк (ЕЦБ) вести постоянную битву с инфляцией. Об этом заявила глава этого регулятора Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

По ее словам, центральный банк находится в ситуации ежедневной борьбы, но полон решимости добиться двухпроцентной инфляции. Однако для достижения этой цели регулятору предлагают разные рецепты. Одни, как пояснила Лагард, «хотят скакать галопом», другие — идти «мелкой рысью», а третьи — ждать и смотреть.

Кроме того, руководитель ЕЦБ вновь раскритиковала курс Трампа, обвинив последнего в нанесении урона мировой экономике. С другой стороны, такая политика Белого дома, по словам Лагард, дает Европейскому союзу шанс получить независимость в таких сферах, как оборона, энергетика или финансы.

«Мы должны обязательно взять бразды правления в свои руки», — сказала она.

В конце первой половины марта Лагард обвинила Трампа в надругательстве над историей. Она также заявила, что если торговые войны разгорятся в полную силу, то негативные последствия почувствует большинство стран.