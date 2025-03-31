Ле Пен покинула зал суда после обвинительного приговора

Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания зачитывания приговора

Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания зачитывания обвинительного приговора. Об этом сообщает Reuters.

Судья Бенедикт де Пертюи приговорила Ле Пен к четырем годам тюремного заключения, из которых два года являются условным сроком, и штрафу в размере 100 тысяч евро. Как отмечает агентство, она почти наверняка подаст апелляцию, и ни одно из этих наказаний не будет применено, пока ее апелляции не будут исчерпаны.

Однако отмечается, что ее пятилетний срок лишения права голоса вступает в силу немедленно, посредством так называемой меры «предварительной казни», запрошенной прокурорами, и будет отменен только в случае удовлетворения апелляции до выборов. Ле Пен сохраняет свое место в парламенте до окончания ее мандата.