Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 31 марта 2025Мир

Ле Пен покинула зал суда после обвинительного приговора

Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания зачитывания приговора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания зачитывания обвинительного приговора. Об этом сообщает Reuters.

Судья Бенедикт де Пертюи приговорила Ле Пен к четырем годам тюремного заключения, из которых два года являются условным сроком, и штрафу в размере 100 тысяч евро. Как отмечает агентство, она почти наверняка подаст апелляцию, и ни одно из этих наказаний не будет применено, пока ее апелляции не будут исчерпаны.

Однако отмечается, что ее пятилетний срок лишения права голоса вступает в силу немедленно, посредством так называемой меры «предварительной казни», запрошенной прокурорами, и будет отменен только в случае удовлетворения апелляции до выборов. Ле Пен сохраняет свое место в парламенте до окончания ее мандата.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Москва поставила новый погодный рекорд

    Три российских округа предупредили об опасной погоде

    Российский предприниматель расправился с коммерсантом и сдался полиции

    Раскрыта стоимость самого дорогого заграничного путешествия россиян в марте

    Ле Пен покинула зал суда после обвинительного приговора

    Третий Ил-114-300 присоединился к программе испытаний

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    В Кремле прокомментировали приговор Ле Пен во Франции

    В офисе Зеленского признали противоречие сделки по недрам конституции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше