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06:01, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Женщина сделала пугающее открытие в туалете на АЗС и получила совет обратиться в полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @momcallsmeshelby / TikTok

Пользовательница TikTok под ником momcallsmeshelby поделилась историей о том, как она зашла в туалет на автозаправочной станции (АЗС) и сделала пугающее открытие. От комментаторов, оставивших свои мнения под ее роликом, женщина получила совет обратиться в полицию.

Авторша ролика рассказала, что во время недавней поездки на машине остановилась возле одной из заправок сети Exxon, чтобы сходить в туалет. «Я иду в уборную и замечаю снаружи замок. Когда вы заходите в туалет и закрываете дверь, он запирает вас снаружи. У вас нет возможности выйти», — отметила женщина. Она уточнила, что у мужского туалета не было такого замка.

По словам пользовательницы, заправка находится в студенческом городке в американском штате Техас. Она призвала женщин, живущих там, быть осторожными при походе в туалет на заправке.

Многие комментаторы похвалили авторшу ролика за то, что она публично рассказала о находке на заправке. «Вы могли спасти чью-то жизнь, опубликовав это видео», «Это очень жутко», — написали они. Несколько участников обсуждения посоветовали женщине сообщить о замке в полицию и в службу поддержки Exxon.

Ранее сообщалось, что в TikTok стали популярны видео с конспирологическими теориями, согласно которым звезды шоу-бизнеса и политики едят русалок. Сторонники теории заговора утверждают, что употребление мяса этих мифических существ вызывает странные сверхъестественные эффекты.

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