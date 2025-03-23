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13:36, 23 марта 2025Интернет и СМИ

В сети стала популярной конспирологическая теория о поедании богатыми людьми мяса русалок

Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: @tiffsghosttalk / TikTok

В TikTok стали популярны видео с конспирологическими теориями, согласно которым звезды шоу-бизнеса и политики едят русалок. О тренде пишет Daily Dot.

Теория заговора о том, что богатые люди устраивают тайные ужины, на которых подают мясо русалок, завирусилась в марте 2025 года. Ее сторонники утверждают, что лично знают людей, которые пробовали плоть этих мифических существ. Так, одна из пользовательниц TikTok заявила, что получила письмо от некоего мужчины по имени Джон, который рассказал, что билет на такой ужин стоил 50 000 долларов.

В роликах говорится, что вкус мяса русалок бесподобен, а его употребление вызывает странные сверхъестественные эффекты. Некоторые пользователи утверждают, что русалки — результат союза падших ангелов и рыб, а элиты употребляют их в пищу, чтобы получить мистические способности.

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«Единственная причина, по которой вы не знаете про такие вещи, заключается в том, что вы просто не исследуете сферы интернета кроме обычных запросов в поисковиках», — утверждается в одном из видео.

Ранее в TikTok стали популярны видео с конспирологическими теориями, в которых утверждается, что осужденная за неуплату налогов блогерша Елена Блиновская находится на свободе, а срок за нее отбывает двойник из Забайкальского края.

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