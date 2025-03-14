В сети завирусилась конспирологическая теория о двойнике Блиновской из Забайкалья

Super: В TikTok утверждают, что вместо Блиновской срок отбывает двойник из Читы

В TikTok стали популярны видео с конспирологическими теориями, в которых утверждается, что осужденная за неуплату налогов блогерша Елена Блиновская находится на свободе, а срок за нее отбывает двойник из Забайкальского края. О завирусившемся тренде пишет Super.

В роликах говорится, что приговоренная к пяти годам лишения свободы «королева марафонов» сейчас отдыхает за рубежом, а в СИЗО находится ее двойник. «Младший сын Платон случайно выложил видео с Блиновской, где она лежит на берегу и пьет коктейли», «Пока Блиновская отдыхает за границей, вместо нее сидит ее двойник из Читы», — утверждается в таких видео.

В качестве доказательств авторы роликов приводят видео, на которых, по их мнению, была запечатлена Блиновская во время заграничного отпуска. Некоторые также утверждают, что их знакомые видели блогершу за границей. При этом, по данным издания, большинство пользователей сети отнеслись к этой теории скептически.

Ранее стало известно, что Блиновскую могут отправить отбывать наказание в женскую колонию №1, расположенную во Владимирской области. Уточнялось, что в этом учреждении осужденные за экономические преступления занимаются пошивом одежды и получают профессию парикмахера.

3 марта суд в Москве приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. «Королеву марафонов» признали виновной в неправомерном обороте средств платежей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.