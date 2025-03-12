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09:10, 12 марта 2025Силовые структуры

Названо место отбывания наказания осужденной за неуплату налогов «королевы марафонов»

Блогера Блиновскую могут отправить отбывать наказание во владимирскую ИК-1
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Осужденную за неуплату налогов «королеву марафонов» Елену Блиновскую, вероятнее всего, отправят отбывать наказание в женскую колонию № 1, расположенную в поселке Головино Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Там осужденные за экономические преступления занимаются пошивом одежды, получают профессию парикмахера. Им полагаются длительные свидания с супругами.

Во владимирской ИК-1 отбывала срок за мошенничество бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева.

Блиновская просидит в колонии до весны 2028 года, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе. Ее защита в ближайшее время намерена подать жалобу на решение суда. Пересмотр приговора «королева марафонов» будет ждать в московском СИЗО.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию. Она получила суровое наказание, считает правозащитница.

Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде Блиновская отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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