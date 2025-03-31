Маск назвал способное определить будущее США и всей западной цивилизации событие

Илон Маск: Выборы в суд Висконсина определят будущее США и западной цивилизации

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что будущее Соединенных Штатов и всей западной цивилизации могут определить выборы в Верховный суд штата Висконсин. Он написал об этом на своей странице в X.

Один из пользователей соцсети поделился опасением, что победа демократов на выборах в Верховный суд Висконсина приведет к перераспределению территорий избирательных округов в пользу партии, в результате чего они смогут получить больше мест в Конгрессе.

«1000 процентов. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!», — ответил бизнесмен.

Ранее Маск спрогнозировал смерть США в случае, если не будет «революции». По его словам, США нужно провести серьезное сокращение бюджетных расходов и правительственного аппарата, иначе «корабль "Америка" утонет».