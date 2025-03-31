Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:57, 31 марта 2025Мир

Маск назвал способное определить будущее США и всей западной цивилизации событие

Илон Маск: Выборы в суд Висконсина определят будущее США и западной цивилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что будущее Соединенных Штатов и всей западной цивилизации могут определить выборы в Верховный суд штата Висконсин. Он написал об этом на своей странице в X.

Один из пользователей соцсети поделился опасением, что победа демократов на выборах в Верховный суд Висконсина приведет к перераспределению территорий избирательных округов в пользу партии, в результате чего они смогут получить больше мест в Конгрессе.

«1000 процентов. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!», — ответил бизнесмен.

Ранее Маск спрогнозировал смерть США в случае, если не будет «революции». По его словам, США нужно провести серьезное сокращение бюджетных расходов и правительственного аппарата, иначе «корабль "Америка" утонет».

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

    Российский тревел-блогер раскрыл главные причины ссор в американских семьях

    Кадровый голод вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

    Удары по опорным пунктам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше