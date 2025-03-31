Медведев порассуждал о вступлении Российской армии в Париж на фоне приговора Ле Пен

Зампред СБ Медведев: Приговор Марин Ле Пен состряпан для устранения конкурента

Приговор лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «состряпан» для устранения конкурента на президентских выборах 2027 года. Так приговор французскому политику прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, суд признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, а также запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

Медведев порассуждал о схожести ситуации во Франции с политической обстановкой в Румынии, где от участия в выборах был отстранен политик Кэлин Джорджеску. Он добавил, что «ни на что не намекает», однако считает, что на этом фоне граждане Франции могли бы подумать о создании новой, Шестой республики. Также он напомнил о вступлении российской армии в Париж в 1814 году.