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19:58, 31 марта 2025Россия

Медведев порассуждал о вступлении Российской армии в Париж на фоне приговора Ле Пен

Зампред СБ Медведев: Приговор Марин Ле Пен состряпан для устранения конкурента
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Приговор лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «состряпан» для устранения конкурента на президентских выборах 2027 года. Так приговор французскому политику прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, суд признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, а также запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

Медведев порассуждал о схожести ситуации во Франции с политической обстановкой в Румынии, где от участия в выборах был отстранен политик Кэлин Джорджеску. Он добавил, что «ни на что не намекает», однако считает, что на этом фоне граждане Франции могли бы подумать о создании новой, Шестой республики. Также он напомнил о вступлении российской армии в Париж в 1814 году.

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