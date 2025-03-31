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19:19, 31 марта 2025Бывший СССР

МИД Азербайджана вызвал посла Германии

МИД Азербайджана вызвал посла Германии Хорлеманна из-за поста президента ФРГ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Mariana Greif / Reuters

МИД Азербайджана вызвал посла Германии в Баку Ральфа Хорлеманна и выразил ему решительный протест в связи с публикацией президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в социальных сетях с флагом прекратившей существование Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

В министерстве подчеркнули, что Баку рассматривает публикацию Штайнмайера, как «открытую политическую провокацию», которая противоречит заявлениям Германии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Баку потребовал Берлин принести извинения за пост.

Также МИД Азербайджана сообщил послу ФРГ, что конфликт вокруг Карабаха урегулирован военно-политическим путем и «остался в прошлом». В ведомстве заключили, что в Азербайджане не существует административной единицы под названием «Нагорный Карабах», а использование подобных терминов недопустимо.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян призвал армян отказаться от Карабаха. Он заявил, что Армения не должна продолжать карабахское движение, стартовавшее в 1988 году за присоединение Нагорного Карабаха к стране, так как оно ранее использовалось, чтобы препятствовать становлению армянской государственности.

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