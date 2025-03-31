Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 31 марта 2025Экономика

Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

Минобороны РФ подало серию исков к РЖД на 90 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министерство обороны России подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщает ТАСС.

Общая сумма требований составляет 90 миллионов рублей. Детали исковых зявлений не раскрываются.

В феврале Минобороны подавало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД на пять миллионов рублей. Иск касался экономического спора по гражданским правоотношениям.

Военное ведомство активно подает крупные иски к государственным компаниям, в том числе тем, что подконтрольны ему. Так, сумма требований к одной только Военно-строительной компании по состоянию на 1 августа 2024 года превышала девять миллиардов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

    Российский тревел-блогер раскрыл главные причины ссор в американских семьях

    Кадровый голод вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

    Удары по опорным пунктам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше