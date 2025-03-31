Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

Минобороны РФ подало серию исков к РЖД на 90 млн рублей

Министерство обороны России подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщает ТАСС.

Общая сумма требований составляет 90 миллионов рублей. Детали исковых зявлений не раскрываются.

В феврале Минобороны подавало иск в Арбитражный суд Москвы к РЖД на пять миллионов рублей. Иск касался экономического спора по гражданским правоотношениям.

Военное ведомство активно подает крупные иски к государственным компаниям, в том числе тем, что подконтрольны ему. Так, сумма требований к одной только Военно-строительной компании по состоянию на 1 августа 2024 года превышала девять миллиардов рублей.