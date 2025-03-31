Москвичей предупредили о резком похолодании и снеге

Синоптик Вильфанд: В Москве похолодает на 8-10 градусов, выпадет снежный покров

С ночи вторника, 1 апреля, в Москве резко похолодает, а к выходным может установиться временный снежный покров. О такой погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В ночь на 1 апреля в столичном регионе начнется умеренный дождь, а температура воздуха понизится до плюс 2-4 градусов. Днем столбики термометров не покажут больше плюс 10 градусов. Однако даже эти значения будут превышать климатическую норму на 4 градуса, уточнил синоптик.

С середины недели начнется изменение температурного режима — придут воздушные массы с северо-запада. «Существенных осадков в четверг не прогнозируется, поэтому облачность не очень сильная, и в ночь на четверг, пятницу прогнозируется минус 3 — плюс 2 градуса. И дневные температуры будут в диапазоне плюс 6-10 градусов», — рассказал Вильфанд.

На выходных, 5 и 6 апреля, в Москве установится временный снежный покров, ожидает метеоролог. Однако он продержится не больше суток. По словам Вильфанда, такая ситуация типична для апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит рекорд по теплу. Температура воздуха в субботу, 29 марта, достигла плюс 15 градусов, что стало максимальным значением для этого дня в Северной столице за всю историю наблюдений.