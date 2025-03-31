Москвичей предупредили об осадках

Синоптик Вильфанд: За 1 и 2 апреля в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

Апрель в Москве начнется с теплой погоды и осадков, причем за короткий срок может выпасть приблизительно треть месячной нормы. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам синоптика, во вторник и среду, 1 и 2 апреля, в ночные часы прогнозируется температура от плюс четырех до шести градусов, а в дневные — до плюс 10. Он отметил, что погода в эти дни будет дождливой: осадки начнутся во второй половине дня и продлятся до конца среды, и в результате за этот период выпадет примерно треть нормы апреля, а в некоторых районах — 15-18 миллиметров. «Заметные осадки пройдут во вторник и среду, 1 и 2 апреля. Связано это с тем, что циклон с юга перемещается в центр Европейской России, и вот уже завтра во второй половине дня пойдет такой заметный дождь, и он будет длиться до середины дня 2 апреля и, может быть, даже до вечера», — объяснил Вильфанд. В четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, погода будет сухой и теплой — столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов, заключил специалист.

Ранее в этот же день Вильфанд заявил, что с ночи вторника, 1 апреля, в столице резко похолодает, а к выходным может установиться временный снежный покров.