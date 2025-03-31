Москвичи взяли штурмом офис компании «Самолет» из-за не сданных с 2024 года квартир

Около 100 москвичей взяли штурмом офис «Самолета» из-за не сданного с декабря ЖК

Около 100 москвичей взяли штурмом офис застройщика «Самолет». Причиной этому стали квартиры, которые не сдают в эксплуатацию более трех месяцев после обещанного срока. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилом комплексе (ЖК) «Остафьево». По словам собственников, ключи им обещали выдать еще до Нового года, в декабре, однако до сих пор этого не сделали. В результате в надежде на заселение в новое жилье многие из них съехали со съемных квартир. Между тем сотрудники компании «Самолет» переносили встречи — якобы из-за того, что корпуса не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты еще не работают.

В результате в воскресенье, 30 марта, жители столицы штурмом проникли в офис на территории ЖК и потребовали выдать им квартиры. На записи, сделанной одним из них, видны десятки человек, которые пробрались в офис, некоторые из них пришли вместе с детьми. На стенах помещения возмущенные дольщики развесили листы с надписями «отдайте ключи от наших квартир» и «нам не нужны обещания, нам нужны квартиры». На видео возмущенная женщина говорит представителю «Самолета», что ожидание выполнения строительных работ — не проблема собственников.

По информации Mash, часть владельцев жилья прорвалась в квартиры и отказывается выходить оттуда. На место вызвали полицию.

Ранее в марте сообщалось, что ФАС проверит информацию о монополии со стороны провайдера в домах застройщика ГК ПИК.