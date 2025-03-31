Мозг Волочковой назвали поврежденным

Нарколог Шуров заявил, что у балерины Волочковой из-за алкоголя поврежден мозг

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя у артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой поврежден мозг. Его цитирует aif.ru.

Так специалист прокомментировал частые заявления балерины о том, что люди ей завидуют. «Это все проявление повреждения мозга, запущенная стадия, с нарастающими нейрокогнитивными расстройствами, с отсутствием критики», — сказал он, добавив, что агрессивная реакция Волочковой на критику является «обычной защитой алкоголиков».

При этом Шуров подчеркнул, что не может поставить Волочковой точный диагноз, так как для этого человек должен пройти тесты.

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