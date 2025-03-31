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16:34, 31 марта 2025Культура

Мозг Волочковой назвали поврежденным

Нарколог Шуров заявил, что у балерины Волочковой из-за алкоголя поврежден мозг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя у артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой поврежден мозг. Его цитирует aif.ru.

Так специалист прокомментировал частые заявления балерины о том, что люди ей завидуют. «Это все проявление повреждения мозга, запущенная стадия, с нарастающими нейрокогнитивными расстройствами, с отсутствием критики», — сказал он, добавив, что агрессивная реакция Волочковой на критику является «обычной защитой алкоголиков».

При этом Шуров подчеркнул, что не может поставить Волочковой точный диагноз, так как для этого человек должен пройти тесты.

Ранее Анастасия Волочкова возмутилась тем, что телеведущая Елена Николаева, жена ее экс-супруга Игоря Вдовина, «лезет» в ситуацию со свадьбой дочери Ариадны.

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