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12:33, 13 марта 2025Культура

Волочкова заявила о ненависти мачехи к ее дочери

Балерина Волочкова заявила, что ее дочь ненавистна в семье бывшего мужа Вдовина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова возмутилась тем, что телеведущая Елена Николаева, жена ее экс-супруга Игоря Вдовина, «лезет» в ситуацию со свадьбой дочери Ариадны. Слова балерины приводит The Voice во «ВКонтакте».

Волочкова отметила, что для нее является странным тот факт, что Николаева «называет себя мачехой» девушки при живой матери. «Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», — высказалась балерина.

Она также указала на то, что московская свадьба дочери «нужна только для проформы». «Это будет просто посиделка с чужими ей людьми. Там же цыганский табор целый — бабушки, братья, сестры, племянники. Ариша сказала, что ей нужно посидеть с ними для формальности, а саму свадьбу она захотела сделать в мамином стиле», — заключила Волочкова.

Ранее Елена Николаева раскрыла подробности грядущей свадьбы 19-летней падчерицы. Она также рассказала, что в настоящее время Ариадна снова переехала к ним, потому что подготовка к венчанию «требует соблюдения неких правил».

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