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16:02, 12 марта 2025Культура

Раскрыты подробности свадьбы 19-летней дочери Волочковой

Бывший муж балерины Волочковой Вдовин придет на свадьбу дочери в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Елена Николаева, супруга бывшего мужа российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Игоря Вдовина, раскрыла подробности грядущей свадьбы 19-летней падчерицы Ариадны. Ее цитирует KP.RU.

«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — отметила она, добавив, что в настоящее время дочь балерины снова переехала к ним, потому что подготовка к венчанию «требует соблюдения неких правил».

Ранее сообщалось, что родители жениха дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына.

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