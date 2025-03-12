Раскрыты подробности свадьбы 19-летней дочери Волочковой

Бывший муж балерины Волочковой Вдовин придет на свадьбу дочери в Москве

Телеведущая Елена Николаева, супруга бывшего мужа российской артистки балета и танцовщицы Анастасии Волочковой Игоря Вдовина, раскрыла подробности грядущей свадьбы 19-летней падчерицы Ариадны. Ее цитирует KP.RU.

«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — отметила она, добавив, что в настоящее время дочь балерины снова переехала к ним, потому что подготовка к венчанию «требует соблюдения неких правил».

Ранее сообщалось, что родители жениха дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына.