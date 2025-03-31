На Украине предложили отсрочить выборы президента

ЦИК Украины предложил отсрочить выборы президента на более долгое время

В ЦИК Украины предложили отсрочить выборы президента на больший срок после отмены военного положения. Об этом заявил глава ведомства Олег Диденко, передает «Страна.ua».

Изначально речь шла о проведении выборов через месяц после отмены военного положения. «Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, нет», — заявил Диденко.

По его словам, Украине нужно больше времени для подготовки к голосованию. Стране, отмечает Диденко, угрожает множество вызовов.

Ранее The Economist писало, что на Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры нынешнего президента страны Владимира Зеленского на второй срок. «Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — пишет издание.