Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 31 марта 2025Бывший СССР

На Украине предложили отсрочить выборы президента

ЦИК Украины предложил отсрочить выборы президента на более долгое время
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В ЦИК Украины предложили отсрочить выборы президента на больший срок после отмены военного положения. Об этом заявил глава ведомства Олег Диденко, передает «Страна.ua».

Изначально речь шла о проведении выборов через месяц после отмены военного положения. «Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, нет», — заявил Диденко.

По его словам, Украине нужно больше времени для подготовки к голосованию. Стране, отмечает Диденко, угрожает множество вызовов.

Ранее The Economist писало, что на Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры нынешнего президента страны Владимира Зеленского на второй срок. «Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — пишет издание.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    На Украине назвали последствия возможного соглашения Киева с Путиным

    Американца с русскими корнями признали лучшим фигуристом года

    Ким Кардашьян снялась в оголяющем грудь бикини

    Убитого ВСУ жителя Суджи нашли в частном доме

    В ЕС начали готовить месть Трампу

    Москвичи взяли штурмом офис компании «Самолет» из-за не сданных с 2024 года квартир

    Попытавшаяся сжечь бывшего возлюбленного с машиной россиянка попала на видео

    Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта

    Трамп и Стармер договорились давить на Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше