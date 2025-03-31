На Западе признали отсутствие доказательств диверсий России в Балтийском море

WSJ: Нет доказательств, что РФ причастна к уничтожению кабелей в Балтийском море

Нет никаких доказательств, что Россия каким-либо образом причастна к уничтожению подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Не было найдено никаких доказательств того, что Москва заказала или организовала уничтожение, хотя подозрения в этом высоки в странах НАТО», — приводит издание слова официальных лиц, знакомых с ходом расследования возможных диверсий.

Уточняется, что в январе Североатлантический альянс начал новую операцию Baltic Sentry в рамках миссии по патрулированию внутренних морей, которые члены НАТО делят с Россией, после того, как ряд подводных кабелей и трубопроводов были повреждены.

Ранее страны НАТО договорились о создании новой миссии морского патрулирования в Балтийском море под названием Navy Policing. Отмечается, что она будет организована по образцу миссии воздушного патрулирования Air Policing.