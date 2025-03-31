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09:02, 31 марта 2025Наука и техника

Обнаружена ранее неизвестная форма жизни

bioRxiv: Prototaxites может оказаться представителем неизвестной формы жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ghedoghedo / Wikimedia

Древний гигантский организм Prototaxites может оказаться представителем неизвестной формы жизни. Новое исследование, размещенное на bioRxiv, опровергает прежние версии о его принадлежности к растениям, грибам или водорослям.

Эти окаменелости впервые найдены в Канаде еще в XIX веке и с тех пор оставались предметом научных споров. Их поочередно считали деревьями, грибами и лишайниками, но ни одна версия не получила убедительного подтверждения. Новое исследование, проведенное специалистами из Эдинбургского университета, дало основания полагать, что Prototaxites может принадлежать к ранее неописанной ветви эукариот.

Ученые проанализировали строение и молекулярный состав Prototaxites. Внутренние структуры оказались непохожими на ткани известных организмов. Они содержали не хитин, как у грибов, и не целлюлозу, как у растений, а уникальные соединения.

Авторы исследования считают, что Prototaxites нельзя отнести ни к одному из современных биологических царств. Эти существа, вероятно, представляли собой отдельную линию многоклеточной жизни, не имеющую прямых потомков. Их исчезновение остается необъясненным, однако находка указывает на то, что разнообразие жизни на древней Земле было куда богаче, чем принято считать.

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