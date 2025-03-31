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17:00, 31 марта 2025Силовые структуры

Обвинение запросило штраф на сотни миллионов и приговор в 13 лет для экс-замглавы Минцифры

Обвинение запросило 13 лет колонии и штраф в 315 млн руб. для Максима Паршина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвинение запросило 13 лет лишения свободы и штраф в размере 315 миллионов рублей для бывшего заместителя главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максима Паршина. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание, по мнению прокурора, Паршин должен в колонии строгого режима. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Для взяткодателя, бывшего главы компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы снова арестовал Моносова, сменив меру пресечения с подписки о невыезде.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

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