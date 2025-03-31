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16:56, 31 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Паршину снова арестовали

В Москве суд снова арестовал бизнесмена за взятку экс-замглавы Минцифры Паршину
Варвара Митина (редактор)
Александр Моносов (второй слева)

Александр Моносов (второй слева). Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы снова арестовал бывшего главу компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки в размере 3,75 миллиона рублей экс-замглавы Минцифры России Максиму Паршину. Об этом сообщает ТАСС.

Моносов будет под стражей до 31 мая. Меру пресечения сменили с подписки о невыезде из-за многочисленных нарушений. Прокурор заявил, что обвиняемый с 10 января 14 раз ездил в Санкт-Петербург, а также снова собирался туда 6 апреля.

12 июля 2024 года суд отпустил бизнесмена из СИЗО.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Ему вменяется получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Моносов считается взяткодателем.

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