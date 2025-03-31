Орбан заявил о разложении Евросоюза

Орбан: Евросоюз переживает дарвиновский момент, но не эволюцию, а разложение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что страны Евросоюза (ЕС) в настоящее время переживают «дарвиновский момент». Но для союза это означает не эволюцию, а разложение, написал он в соцсети Х.

Так венгерский премьер отреагировал на публикацию британской газеты Financial Times о том, что ЕС планирует усилить давление на страну, так как ее особая политика негативно сказывается на всем европейском сообществе, для которого наступает «дарвиновский момент, когда оно или приспособится, или умрет».

«Они хотят превратить ЕС из мирного в военный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны сопротивляться, даже если они хотят наказать нас», — написал Орбан.

Ранее новое правительство Германии призвало наказать премьер-министра Венгрии за нарушения верховенства закона. По предварительной информации, оно намерено требовать от ЕС прекращения финансирования страны и лишения ее права голоса.