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14:48, 31 марта 2025Мир

В Германии призвали наказать Орбана

Politico: Новое правительство Германии призвало наказать Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images

Новое правительство Германии, сформированное победившим на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, призвало наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушения верховенства закона. Об этом сообщает журнал Politico.

«Новое правительство Германии заявило, что будет оказывать давление на Европейский союз, чтобы он, наконец, добавил немного остроты в свои претензии к странам, которые плохо себя ведут, имея в виду Венгрию», — пишет издание.

По имеющимся данным, новое немецкое правительство намерено требовать от ЕС прекращения финансирования Венгрии и лишения ее права голоса.

Ранее Орбан предупредил о крахе ЕС из-за вступления туда Украины. Как пояснил глава венгерского правительства, огромных средств, которые понадобятся на поддержку Украины в случае принятия ее в ряды государств — членов ЕС, у европейцев сейчас нет.

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