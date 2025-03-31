Пациенту случайно пересадили зараженный бешенством орган

В США пациент умер после пересадки зараженного бешенством органа

Жителя штата Мичиган, США, погубил пересаженный ему орган. Об этом сообщает NBC News.

В декабре мужчине, личность которого не раскрывается, пересадили орган в больнице штата Огайо. Однако через месяц его не стало. Департаменты здравоохранения Мичигана и Огайо начали расследование. Совместно с Центром по контролю и профилактики заболеваний в США им удалось выяснить причину произошедшего.

Согласно результатам, пришедшим из лаборатории, донор, который пожертвовал пациенту из Мичигана орган, был заражен бешенством. Перед трансплантацией донорские органы проверяют на вирусы и бактерии, но не на бешенство.

Известно, что бешенство может передаваться человеку при контакте со слюной и кровью инфицированных животных. Переносчиками этой инфекции являются бродячие собаки, еноты, скунсы и летучие мыши.

Опасность бешенства заключается в том, что его симптомы легко спутать с обычным гриппом. Среди них — лихорадка, головная боль и тошнота. Впоследствии зараженные начинают страдать от чрезмерного слюноотделения и галлюцинаций.

Всех врачей, контактировавших с донором и реципиентом, также проверили на бешенство. Им оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что медведь напал на американца, который шел в магазин. Пострадавший полагал, что животное просто искало пищу, однако настоящей причиной агрессии оказалось бешенство.

