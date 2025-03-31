По делу бывшего замглавы Минцифры арестовано имущество на сотни миллионов рублей

Суд арестовал имущество на 200 млн рублей по делу экс-замглавы Минцифры Паршина

Суд арестовал имущество на сумму более 200 миллионов рублей по уголовному делу бывшего заместителя главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максима Паршина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

При этом 85 миллионов из них принадлежат Паршину, а оставшиеся 122 — бывшему главе компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову. Прокурор предложил использовать это имущество для погашения их штрафов.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года. Экс-главу Минцифры взяли с поличным в одном из столичных ресторанов. Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей, которые предназначались за помощь в выделении грантов.

Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы и штраф в размере 315 миллионов рублей. Для взяткодателя Моносова прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

