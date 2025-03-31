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18:00, 31 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об изменении политики Трампа

Депутат Новиков: Трамп по-прежнему хочет договориться с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Говорить об изменении политики президента США Дональда Трампа относительно России преждевременно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его мнению, приоритетом американского лидера остается урегулирование украинского конфликта путем миротворческих инициатив.

«Думаю, о смене политики администрации Вашингтона говорить преждевременно, — сказал депутат. — США важно получить дополнительные конкурентные возможности перед другими странами на перспективу. Они хотят получить новые источники извлечения прибыли, сырья из Украины. По этой причине Трампу важно сохранить как можно больше территорий Украины, чтобы затем установить над ними контроль. Он хочет не допустить дальнейшего продвижения России, но не с помощью военной поддержки, а путем миротворческих инициатив».

По мнению Новикова, ведущей тактикой Трампа остается попытка договориться с Россией, вместо того чтобы усугублять конфронтацию. При этом, как заметил депутат, американскому лидеру важно сохранить свой имидж и репутацию.

«Чтобы его не клеймили как пророссийского, он регулярно не только ставит на место президента Украины Владимира Зеленского, но и делает выпады в отношении России, хоть и в меньшей степени. Трамп занял позицию арбитра», — считает политик.

Ранее американская газета The Washington Post (WP) обратила внимание на последние слова Трампа о России, где президент пригрозил новыми ограничениями. Там предположили, что политик меняет подход к Москве и ее спецоперации на Украине.

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