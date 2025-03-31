В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

WP: Слова главы США Трампа о России означают смену его подхода к Москве

Американская газета The Washington Post (WP) обратила внимание на последние слова президента США Дональда Трампа о России. Там предположили, что политик меняет подход к Москве и ее спецоперации на Украине.

«Комментарии представляют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту [Владимиру Путину], который Трамп использовал в первые два месяца работы своей новой администрации», — говорится в сообщении. Также отмечается, что прошлая стратегия президента США привела лишь к ослаблению переговорных позиций Украины и НАТО.

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Трамп высказал претензии Путину и пообещал ввести новые ограничения

Ранее Дональд Трамп заговорил о новых ограничениях против Москвы. В частности, президент США пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России.

Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если я буду считать, что это была вина России — чего может и не быть, — но если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на всю нефть, поступающую из России Дональд Трамп президент США

По его словам, это произойдет, если стороны не решатся на прекращение конфликта на Украине. Тогда же Трамп пояснял, что вполне возможно введение тарифов от 25 до 50 процентов на нефть и остальные товары, которые в настоящее время продаются в США.

В то же время Трамп отмечал, что сохраняет хорошие отношения с президентом России. Он зол на него из-за затягивания конфликта и слов о президенте Владимире Зеленском, однако эта злость быстро проходит. Также американский лидер сказал, что для России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине.

В России отреагировали на заявление президента США о пошлинах

Зампредседателя комитета Совета Федерации Андрей Климов, комментируя заявление президента США, подчеркивал, что угроза ввести пошлины на экспорт нефти из России из-за украинского конфликта, вероятно, связана с той критикой, которой подвергся Трамп за общение с Москвой. Также сенатор напомнил, что, несмотря на почти 30 тысяч антироссийских санкций со стороны Запада, российская экономика опережает средние мировые темпы роста.

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Помимо этого, заявление Трампа о том, что есть претензии к Путину, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что «часть упомянутых высказываний президента Трампа была дана в пересказе и это не были закавыченные цитаты».

Также представитель Кремля добавил, что сегодня Москва и Вашингтон активно работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Песков пояснил, что пока нет какой-либо конкретики по взаимодействию обеих стран, так как данный вопрос отличается сложностью, однако работа ведется.