Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 31 марта 2025Мир

В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

WP: Слова главы США Трампа о России означают смену его подхода к Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американская газета The Washington Post (WP) обратила внимание на последние слова президента США Дональда Трампа о России. Там предположили, что политик меняет подход к Москве и ее спецоперации на Украине.

«Комментарии представляют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту [Владимиру Путину], который Трамп использовал в первые два месяца работы своей новой администрации», — говорится в сообщении. Также отмечается, что прошлая стратегия президента США привела лишь к ослаблению переговорных позиций Украины и НАТО.

Фото: Ramil Sitdikov / Kremlin / Sputnik / Reuters

Трамп высказал претензии Путину и пообещал ввести новые ограничения

Ранее Дональд Трамп заговорил о новых ограничениях против Москвы. В частности, президент США пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России.

Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если я буду считать, что это была вина России — чего может и не быть, — но если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на всю нефть, поступающую из России

Дональд Трамппрезидент США

По его словам, это произойдет, если стороны не решатся на прекращение конфликта на Украине. Тогда же Трамп пояснял, что вполне возможно введение тарифов от 25 до 50 процентов на нефть и остальные товары, которые в настоящее время продаются в США.

В то же время Трамп отмечал, что сохраняет хорошие отношения с президентом России. Он зол на него из-за затягивания конфликта и слов о президенте Владимире Зеленском, однако эта злость быстро проходит. Также американский лидер сказал, что для России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине.

Материалы по теме:
«Под угрозой существование Украины» Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
«Под угрозой существование Украины»Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
12 марта 2025
«У нас сильные карты на руках» Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
«У нас сильные карты на руках»Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
13 марта 2025
«Зеленский знает, что проиграет» В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
«Зеленский знает, что проиграет»В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
17 марта 2025

В России отреагировали на заявление президента США о пошлинах

Зампредседателя комитета Совета Федерации Андрей Климов, комментируя заявление президента США, подчеркивал, что угроза ввести пошлины на экспорт нефти из России из-за украинского конфликта, вероятно, связана с той критикой, которой подвергся Трамп за общение с Москвой. Также сенатор напомнил, что, несмотря на почти 30 тысяч антироссийских санкций со стороны Запада, российская экономика опережает средние мировые темпы роста.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Помимо этого, заявление Трампа о том, что есть претензии к Путину, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что «часть упомянутых высказываний президента Трампа была дана в пересказе и это не были закавыченные цитаты».

Также представитель Кремля добавил, что сегодня Москва и Вашингтон активно работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Песков пояснил, что пока нет какой-либо конкретики по взаимодействию обеих стран, так как данный вопрос отличается сложностью, однако работа ведется.

    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    Названо лучшее упражнение для красивых рук

    Возврат квартиры Ларисе Долиной возмутил российскую певицу

    Россиянам назвали неожиданную причину запоров

    Пять человек стали жертвами ДТП в окрестностях Мариуполя

    Залившего водой из шланга подземный переход метрополитена россиянина задержали

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В зоне Чернобыльской АЭС обнаружены мутанты

    Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше