«Очень зол и взбешен». Трамп раскрыл свою реакцию на слова Путина об Украине и Зеленском

NBC: Трамп разозлился из-за слов Путина об авторитете Зеленского

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей реакции на слова российского коллеги Владимира Путина о властях Украины и Владимире Зеленском. Об этом сообщается в материале на сайте телеканала NBC News по итогам общения с главой Белого дома.

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что комментарии "попали не по адресу"», — указал канал.

Позднее политолог Сергей Марков раскрыл, что реакция Трампа может быть связана с его встречей с президентом Финляндии Александром Стуббом. В ходе их беседы тот, среди прочего, посоветовал собеседнику не доверять Путину. «Лидеры стран Европы пытаются манипулировать Трампом — подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа и ему правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого», — указал эксперт. По его мнению, это, а также реакция Трампа на слова Путина о Зеленском, может привести к тому, что США и Европа в ближайшую неделю попытаются предъявить России ультиматум.

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление

28 марта Путин выступил с предложением обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Как пояснил российский лидер, украинские органы власти сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента. Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

После этого представитель Совета национальной безопасности США на условиях анонимности заявил, что система государственного управления на Украине определяется ее Конституцией и волей народа.

Трамп пригрозил России пошлинами

Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. «Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если я буду считать, что это была вина России — чего может и не быть, — но если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на всю нефть, поступающую из России», — отметил он.

По словам Трампа, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов на российскую нефть. Кроме того, он пообещал ввести пошлины и на другие товары, продаваемые в США. При этом Трамп подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что угроза Трампа, вероятно, связана с той критикой, которой подвергся американский лидер за общение с Москвой. «Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. О сближении речи пока никто не вел. Речь идет о нормализации отношений между двумя сверхдержавами», — отметил политик. Сенатор добавил, что, несмотря на почти 30 тысяч антироссийских санкций со стороны Запада, российская экономика опережает средние мировые темпы роста.