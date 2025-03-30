Политолог порассуждал о последствиях «злости» Трампа из-за слов Путина

Политолог Марков: США и Европа могут предъявить России ультиматум

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за слов своего российского коллеги Владимира Путина о властях Украины и главе страны Владимире Зеленском. О последствиях такой реакции порассуждал политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что незадолго до этого в Европе предложили дату прекращения огня на Украине «без каких-либо условий». Так, во время встречи с Трампом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что подходящей датой перемирия может стать 20 апреля. Стубб объяснил, что предложил эту дату, поскольку в этот день будет отмечаться Пасха и потому что к этому времени срок пребывания Трампа на посту президента США составит три месяца. Глава государства также признал, что перед поездкой в США он разговаривал с союзниками из Франции, Великобритании, с Украины. «Так что этот ультиматум — это их общее предложение», — отметил политолог.

«Лидеры стран Европы пытаются манипулировать Трампом — подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа и Трампу правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого», — указал Марков.

По его мнению, это, а также реакция Трампа на слова Путина о Зеленском, может привести к тому, что США и Европа в ближайшую неделю попытаются предъявить России ультиматум.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Как пояснил российский президент, украинские органы власти сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента.