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20:11, 29 марта 2025Россия

Мировое сообщество призвали прислушаться к предложению Путина по Украине

Слуцкий: Мировому сообществу нужно прислушаться к предложению Путина по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Мировому сообществу нужно прислушаться к предложению президента России Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской области. По его словам, произошедшее подтверждает недоговороспособность украинских властей.

«В этой связи предложение Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов легитимной власти приобретает особую актуальность. И мировому сообществу необходимо к нему прислушаться самым внимательным образом», — написал он.

Ранее в Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

Путин выступил с предложением обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН 28 марта. Как пояснил российский лидер, украинские органы власти сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента.

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