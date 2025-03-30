МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

МИД РФ: Итоговое решение о введении временной администрации принимает Совбез ООН

МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после озвученной президентом России Владимиром Путиным идеи введения подобного управления на Украине.

Первым условием является договоренность сторон, достигнутая напрямую или через посредников. После этого следует обращение в ООН: это может сделать одна из сторон, посредники или генеральный секретарь международной организации.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов пояснил, что подобные прецеденты бывали в истории, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать подобный запрос в организацию.

Первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий. Порядок необходимых последующих действий, их конкретное наполнение сами по себе могут являться предметом переговоров сторон. Затем должно следовать обращение к Всемирной организации Кирилл Логвинов директор департамента международных организаций МИД РФ

На втором этапе Совбез ООН дает поручение разработать доклад

Совет безопасности ООН дает прямое поручение генсеку разработать принципы создания временной администрации. Поручение должно получить поддержку членов Совбеза, в первую очередь постоянных, уточнили в МИД.

Следующим шагом становится подготовка генсеком ООН доклада о временной администрации, в котором учитывается в том числе штатное расписание и бюджет.

Максимально возможная детализация таких параметров, включая вопрос временной администрации, во многом обеспечивала оперативное рассмотрение вопроса в стенах ООН Кирилл Логвинов директор департамента международных организаций МИД РФ

Представитель министерства пояснил, что поручение должно получить поддержку членов Совбеза, включая в первую очередь постоянных. Проект документа может вноситься любым его членом.

Итоговое решение принимает Совбез ООН

Документ рассматривает Совбез, после чего принимает окончательное решение формировании временной администрации с согласия всех членов, включая постоянных.

Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации — в форме своей резолюции или иного документа Кирилл Логвинов директор департамента международных организаций МИД РФ

С предложением о временном управлении на Украине выступил президент России Владимир Путин

В ночь на 28 марта президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Руководство республикой возможно под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ, считает он.

По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было выборов президента.

Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Путин не раз подчеркивал, что Москва готова вести мирные переговоры с Украиной, но исключительно с легитимными представителями власти. В 2024 году он говорил, если пройдут выборы, появится законный представитель — Москва будет с ним говорить, в том числе и с Зеленским, если он получит легитимность.

Представитель Совета национальной безопасности США в комментарии агентству Reuters в свою очередь заявил, что система государственного управления на Украине определяется ее Конституцией и волей народа.

