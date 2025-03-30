Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 30 марта 2025Мир

МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

МИД РФ: Итоговое решение о введении временной администрации принимает Совбез ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после озвученной президентом России Владимиром Путиным идеи введения подобного управления на Украине.

Первым условием является договоренность сторон, достигнутая напрямую или через посредников. После этого следует обращение в ООН: это может сделать одна из сторон, посредники или генеральный секретарь международной организации.

Материалы по теме:
«Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа
«Дипломатия вернулась!»Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа
18 марта 2025
«Украина может стать буфером» На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
«Украина может стать буфером»На каких условиях возможен мир на Украине и какое место в новом миропорядке займет Россия?
21 марта 2025

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов пояснил, что подобные прецеденты бывали в истории, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать подобный запрос в организацию.

Первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий. Порядок необходимых последующих действий, их конкретное наполнение сами по себе могут являться предметом переговоров сторон. Затем должно следовать обращение к Всемирной организации

Кирилл Логвиновдиректор департамента международных организаций МИД РФ

На втором этапе Совбез ООН дает поручение разработать доклад

Совет безопасности ООН дает прямое поручение генсеку разработать принципы создания временной администрации. Поручение должно получить поддержку членов Совбеза, в первую очередь постоянных, уточнили в МИД.

Следующим шагом становится подготовка генсеком ООН доклада о временной администрации, в котором учитывается в том числе штатное расписание и бюджет.

Максимально возможная детализация таких параметров, включая вопрос временной администрации, во многом обеспечивала оперативное рассмотрение вопроса в стенах ООН

Кирилл Логвиновдиректор департамента международных организаций МИД РФ

Представитель министерства пояснил, что поручение должно получить поддержку членов Совбеза, включая в первую очередь постоянных. Проект документа может вноситься любым его членом.

Материалы по теме:
Путин и Трамп два с половиной часа говорили по телефону. Что они обсудили и о чем договорились?
Путин и Трамп два с половиной часа говорили по телефону.Что они обсудили и о чем договорились?
18 марта 2025
«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
«Сделка будет достигнута!»Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
28 марта 2025

Итоговое решение принимает Совбез ООН

Документ рассматривает Совбез, после чего принимает окончательное решение формировании временной администрации с согласия всех членов, включая постоянных.

Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации — в форме своей резолюции или иного документа

Кирилл Логвиновдиректор департамента международных организаций МИД РФ

С предложением о временном управлении на Украине выступил президент России Владимир Путин

В ночь на 28 марта президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине. Руководство республикой возможно под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ, считает он.

По его словам, это нужно для проведения там выборов. Российский лидер также отметил, что гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, поскольку не было выборов президента.

Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Путин не раз подчеркивал, что Москва готова вести мирные переговоры с Украиной, но исключительно с легитимными представителями власти. В 2024 году он говорил, если пройдут выборы, появится законный представитель — Москва будет с ним говорить, в том числе и с Зеленским, если он получит легитимность.

Представитель Совета национальной безопасности США в комментарии агентству Reuters в свою очередь заявил, что система государственного управления на Украине определяется ее Конституцией и волей народа.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    Солдаты ВСУ избили мужчину в российском селе за незнание украинского языка

    Путин обратился к мусульманам России

    Сийярто высказался об ударах по энергоинфраструктуре Венгрии

    В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

    На Западе высказались об идее создания на Украине космических войск

    Трамп заявил о 100-процентном шансе присоединения Гренландии к США

    Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде бойце ВСУ

    В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

    Некоторым российским водителям напомнили о риске получить штраф с 1 апреля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше