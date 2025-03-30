В МИД разъяснили механизм создания временных администраций после идеи Путина по Украине

МИД РФ: Решение о создании временной администрации принимает Совбез ООН

МИД России разъяснил ТАСС механизм создания временной администрации после озвученной президентом России Владимиром Путиным идеи введения подобного управления на Украине.

Первым условием является договоренность сторон, достигнутая напрямую или через посредников. После этого следует обращение в ООН: это может сделать одна из сторон, посредники или генеральный секретарь международной организации.

Совет безопасности ООН дает прямое поручение генсеку разработать принципы создания временной администрации. Поручение должно получить поддержку членов Совбеза, в первую очередь постоянных.

Следующим шагом становится подготовка генсеком ООН доклада о временной администрации, в котором учитывается в том числе штатное расписание и бюджет. Документ рассматривает Совбез, после чего принимает окончательное решение формировании временной администрации с согласия всех членов, включая постоянных.

Предлагая обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ряда стран, Путин заявил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры. Российский лидер напомнил, что подобная практика применялась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.