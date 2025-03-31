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16:42, 31 марта 2025Бывший СССР

Посол России отверг обвинения Кишинева в укрывательстве молдавского оппозиционера

Посол России в Молдавии Озеров отверг обвинения в укрывательстве Нестеровского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Colibri-art / Wikipedia

Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения властей республики в укрывательстве оппозиционера Александра Нестеровского, объявленного в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

«В эпоху искусственного интеллекта всякого рода видео комментировать невозможно. Поэтому мы считаем обвинения в наш адрес несостоятельными и голословными», — сказал дипломат, комментируя опубликованные молдавскими спецслужбами кадры, якобы запечатлевшие Нестеровского на территории посольства.

Александра Нестеровского объявили в розыск в марте 2025 года. Его обвиняют в передаче денег лидеру Альянса либералов и демократов за Европу Арине Спэтару, которая заявила, что вела переговоры с главой молдавской оппозиции Иланом Шором о сотрудничестве. Суд приговорил его к 12 годам тюремного заключения.

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