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16:33, 20 марта 2025Бывший СССР

Молдавского оппозиционера объявили в международный розыск

Молдавского оппозиционера Нестеровского объявили в международный розыск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Parlamentul Republicii Moldova

Молдавия объявила в международный розыск оппозиционера Александра Нестеровского. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Диана Фетко, передает ТАСС.

По ее словам, Нестеровский не покидал республику через пограничные пункты пропуска. Глава Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану также сообщил, что с молдавскими властями уже сотрудничают правоохранители из Украины. Оппозиционера обвиняют в передаче денег лидеру Альянса либералов и демократов за Европу Арине Спэтару, которая заявила, что вела переговоры с главой молдавской оппозиции Иланом Шором о сотрудничестве. Нестеровский приговорен судом к 12 годам заключения.

Ранее Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования на родине. Его адвокат предвидел, что суд Молдавии приговорит политика.

До этого Нестеровский заявил, что отказ Центральной избирательной комиссии Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа» в президентских выборах является показателем страха правящей в стране партии. Он добавил, что оппозиция намерена продолжить свою борьбу за участие в выборах.

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