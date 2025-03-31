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19:27, 31 марта 2025Мир

Премьер Франции обеспокоился приговором Ле Пен

BFMTV: Премьер Франции Байру обеспокоен приговором Ле Пен
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен приговором, вынесенным главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает канал BFMTV со ссылкой на источники из окружения чиновника.

«Байру был "встревожен решением", вынесенным по отношению к Марин Ле Пен», — утверждается в публикации.

При этом в канцелярии французского премьера сообщили, что он не намерен комментировать приговор главе парламентской фракции.

Ранее суд признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, а также запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

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