Президент Казахстана назвал страну НАТО основным партнером

Президент Казахстана Токаев захотел углубить сотрудничество со Словенией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил намерение углубить отношения со Словенией, назвав эту страну основным партнером республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах», — заявил Токаев.

В понедельник, 31 марта, лидеры двух стран провели переговоры в небольшом формате. Отмечается, что в ходе встречи произошел обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки.

Ранее сообщалось, что представители Казахстана приняли участие в заседании Военного комитета НАТО. Представители альянса отметили, что НАТО и ее партнеры сближаются каждый день.