Президент Литвы выразил соболезнования в связи с гибелью военных США

Президент Литвы Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью военных США

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью ранее пропавших в республике военных США. Заявление литовского лидера публикует в Telegram издание «Sputnik».

«С огромной печалью и скорбью я воспринял известие о гибели трех американских солдат во время учений. Их гибель — сокрушительный удар не только для их американских друзей, но и для литовских вооруженных сил», — говорится в публикации.

Он добавил, что операция по поиску четвертого пропавшего военного продолжается. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

Ранее прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных. При этом заявление было сделано до официального подтверждения.