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12:51, 31 марта 2025Бывший СССР

В Литве начато расследование по факту гибели военных США

Прокуратура Литвы начала расследование по факту гибели военных США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ministry of National Defence / Reuters

Прокуратура Литвы начала расследование для выяснения причин гибели американских военных. Об этом сообщает издание «Delfi Литва» со ссылкой на слова генпрокурора республики Нида Грунскене.

При этом официально о смерти военных не сообщается, эту информацию сначала передадут их семьям. Издание добавляет, что на месте исчезновения военнослужащих работает Литовская военная полиция и американские следователи.

Ранее председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис сообщил, что болото в Литве, в котором затонула бронемашина контингента сил США, не было нанесено на географические карты. Он добавил, что около 10 процентов территории Литвы приходится на болота, однако точных сведений об этом нет.

До этого военный аналитик Дарюс Антанайтис сделал предположение, что американцы либо утонули вместе с транспортом, либо выбрались, но утонули из-за снаряжения, либо смогли выбраться и сейчас прячутся.

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