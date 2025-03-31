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12:14, 31 марта 2025Бывший СССР

В Литве назвали причину пропажи бронемашины США

Литовские инстанции не знали о болоте на полигоне, в котором утонула машина США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Болото в Литве, в котором затонула бронемашина контингента сил США, не было нанесено на географические карты. Об этом сообщил председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис, передает ТАСС.

По его словам, государственные инстанции Литвы не располагают достоверными географическими картами, на которых было бы указано каждое опасное для передвижения место. Он добавил, что болота, в котором увязла американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на картах не было. Заблецкис заключил, что около 10 процентов территории Литвы приходится на болота, однако точных сведений об этом нет.

Ранее утонувшую в Литве бронемашину смогли вытащить из болота. При этом информация о пропавших вместе с бронетранспортером солдат не поступала.

До этого стало известно, что для поиска выживших на место прибудут ныряльщики из США и Польши.

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