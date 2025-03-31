Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 31 марта 2025Бывший СССР

Утонувший в Литве американский БТР вытащили из болота

Министр обороны Литвы Шакалене: Утонувший американский БТР вытащили из болота
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Утонувшую в Литве гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules контингента армии США смогли вытащить из болота. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене в интервью LRT.

«В 4:30 утра операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — сообщила Шакалене, отметив, что на месте работают следователи из США и военная полиция Литвы.

Информация о пропавших вместе с бронетранспортером солдат не поступала. «Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона», — добавила Шакалене.

26 марта стало известно об исчезновении в Литве четырех американских военных и гусеничного транспортного средства. 27 марта машину пропавших солдат из США обнаружили в водоеме на полигоне, она была затоплена.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Трамп захотел выяснить один факт про Путина

    Продажи смартфонов в России рухнули

    В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

    Родители едва не похоронили живого сына

    Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

    Депутат Рады увидел стратегию лудомана в действиях Зеленского

    Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

    В правительстве оценили идею ограничить полномочия ЦБ

    Мужчина подул на сырный соус и увидел человеческое ухо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше