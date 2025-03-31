Утонувший в Литве американский БТР вытащили из болота

Министр обороны Литвы Шакалене: Утонувший американский БТР вытащили из болота

Утонувшую в Литве гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules контингента армии США смогли вытащить из болота. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене в интервью LRT.

«В 4:30 утра операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — сообщила Шакалене, отметив, что на месте работают следователи из США и военная полиция Литвы.

Информация о пропавших вместе с бронетранспортером солдат не поступала. «Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона», — добавила Шакалене.

26 марта стало известно об исчезновении в Литве четырех американских военных и гусеничного транспортного средства. 27 марта машину пропавших солдат из США обнаружили в водоеме на полигоне, она была затоплена.