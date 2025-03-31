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19:54, 31 марта 2025Россия

Весенний призыв в России станет самым масштабным за 14 лет

Президент Путин подписал указ о самом масштабном призыве в ВС РФ с 2011 года
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Весенний призыв в Вооруженные силы России станет самым масштабным за последние 14 лет. Это следует из данных президентских указов о призыве за период с 2011 года.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовых актов, меньше всего срочников за последние 14 лет было призвано в ходе осеннего призыва 2022 года, когда глава государства распорядился набрать 120 тысяч призывников. В то же время в 2025 году президент России Владимир Путин подписал приказ о призыве 160 тысяч военнослужащих.

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Больше, чем запланировано в 2025 году, в вооруженные силы поступило лишь в весенний призыв 2011 года — тогда в армию было поручено призвать 218 720 военнослужащих-срочников.

В основном число призываемых военных колебалось от 130 тысяч до 150 тысяч человек.

Число призывников в вооруженных силах по убыванию

Весенний призыв 2011 года — 218 720 человек

Весенний призыв 2025 года — 160 000 человек

Весенний призыв 2012 года — 155 570 человек

Весенний призыв 2016 года — 155 000 человек

Осенний призыв 2014 года — 154 100 человек

Весенний призыв 2014 года — 154 000 человек

Весенний призыв 2013 года — 153 200 человек

Осенний призыв 2013 года — 153 030 человек

Осенний призыв 2016 года — 152 000 человек

Весенний призыв 2015 года — 150 145 человек

Весенний призыв 2024 года — 150 000 человек

Осенний призыв 2015 года — 147 100 человек

Весенний призыв 2023 года — 147 000 человек

Весенний призыв 2017 года — 142 000 человек

Осенний призыв 2012 года — 140 140 человек

Осенний призыв 2011 года — 135 850 человек

Весенний призыв 2020 года — 135 000 человек

Весенний призыв 2019 года — 135 000 человек

Весенний призыв 2021 года — 134 650 человек

Весенний призыв 2022 года — 134 500 человек

Осенний призыв 2017 года — 134 000 человек

Осенний призыв 2024 года — 133 000 человек

Осенний призыв 2018 года — 132 500 человек

Осенний призыв 2019 года — 132 000 человек

Осенний призыв 2023 года — 130 000 человек

Осенний призыв 2020 года — 128 000 человек

Весенний призыв 2018 года — 128 000 человек

Осенний призыв 2021 года — 127 500 человек

Осенний призыв 2022 года — 120 000 человек

В 2024 году президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч человек, до 2 миллионов 389 тысяч человек.

ЖЗЛ
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