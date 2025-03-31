Личный советник Трампа Бернс прибыл с визитом на Украину

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл с визитом на Украину 31 марта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В религиозных и политических кругах США известен как фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки. (...) Пастор Бернс — человек, способный быть услышанным там, где принимаются важные решения», — заявил священнослужитель.

Асман сообщил о приезде Бернса по его приглашению на фоне информации о появлении кортежа с иностранными гостями в Киеве. Он также понадеялся, что советник президента США поможет руководству Украины объяснить свою позицию по урегулированию конфликта Белому дому.

Марк Бернс родился в 1979 году и является евангелическим священнослужителем в штате Южная Каролина. В 2016 году журнал Time назвал его «главным пастором Дональда Трампа» и отметил влияние на первую президентскую кампанию президента США.

Ранее в Киеве перекрыли дороги из-за визита «иностранных гостей». На улицах города был замечен кортеж из легковых автомобилей и микроавтобусов.