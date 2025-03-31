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14:14, 31 марта 2025Путешествия

Раскрыта стоимость самого дорогого заграничного путешествия россиян в марте

Россияне потратили больше двух миллионов рублей за отдых в Дубае в марте
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Российские туристы потратили больше двух миллионов рублей за отдых в Дубае в марте. Стоимость самого дорогого заграничного путешествия «Известиям» раскрыли аналитики сервиса OneTwoTrip.

За эту сумму (2 050 000 рублей) соотечественники сняли номер на 10 дней в пятизвездочной гостинице популярного курортного города.

На втором месте оказался 20-дневный отпуск двух россиян в Бостоне. Весь этот период они проживали в пятизвездочном отеле и потратили 1 853 000 рублей.

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Немного меньше, а именно 1 830 000 рублей, отдали туристы за шестидневное путешествие в Париж.

Ранее специалисты DigiTaxFree перечислили главных шопоголиков среди иностранцев в России. Так, самыми щедрыми на покупки оказались иранские туристы, которые тратят в среднем 240,9 тысячи рублей.

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