Раскрыты подробности осквернения могилы погибшего в зоне СВО российского журналиста

Союз журналистов России: Неизвестные разгромили четыре могилы погибших на СВО

В ночь на 31 марта неизвестные разгромили четыре могилы россиян, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в том числе могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Подробности телеканал раскрыл в Telegram, ссылаясь на крымское отделение Союза журналистов России.

Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы. Личности совершивших акт вандализма устанавливаются, добавил телеканал.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что к осквернению могилы Федорчака причастна украинская сторона. Медиаменеджер подчеркнул, что, по его мнению, в этом не может быть сомнений. Тюлин добавил, что о случившемся должны узнать в мире.

Утром 31 марта стало известно, что неизвестные разгромили могилу Федорчака в Крыму. Отмечалось, что злоумышленники также подожгли установленный на ней крест.