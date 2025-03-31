Родители едва не похоронили живого сына

В Таиланде больница выдала родителям живого подростка чужое тело для похорон

В Таиланде больница случайно выдала родителям тело чужого сына. Об этом пишет The Thaiger.

23 марта 17-летний Понгсафак Танират и его друг попали в сильную аварию, когда вместе ехали на мопеде в провинции Пхатталунг. Молодых людей госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда мать Понгсафака Амаравади Датекхао приехала в больницу, ей сообщили, что ее сына не смогли спасти. В тот же день им передали тело для похорон, при этом лицо юноши было сильно повреждено из-за травм.

Датекхао и остальные члены семьи заметили, что на подростке незнакомая одежда, но не придали этому значения. Родные сосредоточились на организации церемонии прощания. На протяжении трех дней они совершали ритуалы перед погребением Понгсафака. Лишь в последний день они поняли, что произошла ошибка.

На похороны пришли родители друга Понгсафака: они рассказали Датекхао, что у их сына было проколото ухо, а у лежащего в больницы юноши прокола нет. Женщина проверила больничные документы и обнаружила, что группа крови не соответствует группе крови ее сына. Обе семьи обратились за разъяснениями в больницу и вскоре поняли, что подростков перепутали. Понгсафак был все еще жив, его родителям отдали тело друга, который не выжил в аварии.

Позже больница провела пресс-конференцию, в ходе которой медики объяснили, что оба пациента были госпитализированы без документов, что затруднило подтверждение их личностей. Семьи подростков с пониманием отнеслись к произошедшему.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Понтиак, штат Мичиган, пришла на похороны 64-летнего Ларри Тилльмана и обнаружила, что в гробу лежит незнакомец. Пострадавшие подали в суд на похоронное бюро.