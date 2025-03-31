Россиян предупредили о скачке цен на квартиры

Эксперт Бахтин: Квартиры в России могут подорожать на 10 процентов

В 2025 году квартиры могут подорожать на 10 процентов по сравнению с 2024 годом. О скачке цен на жилье предупредил россиян инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, цены вырастут как на первичную, так и на вторичную недвижимость. «Мы живем в такой парадигме уже более пяти лет. И каждый год все фундаментальные факторы говорят, что рост цен не должен продолжаться, но субсидирование ипотеки продолжается и рост цен тоже», — отметил Бахтин.

Недвижимость начнет дешеветь при условии, что государство перестанет поддерживать льготные программы, считает специалист. Главный фактор роста спроса на жилье — действие семейной ипотеки, для которой власти отменили бюджетные лимиты в декабре 2024 года, заключил Бахтин.

Ранее стало известно, что жители российских городов-миллионников тратят на аренду однокомнатных квартир больше трети зарплаты. В среднем во всех мегаполисах квартиранты тратят на аренду однушки 37 процентов от зарплаты ежемесячно, подсчитали специалисты.