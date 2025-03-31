Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:03, 31 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о возможной приостановке пенсии

Доцент Иванова-Швец заявила о возможной приостановке пенсии по ряду оснований
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснила, что приостановка выплаты пенсии возможна по ряду оснований. Например, если гражданин не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу. Или он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.

Материалы по теме:
Что изменится в России с 1 января? Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
Что изменится в России с 1 января?Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
29 декабря 2022
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023

Кроме того, выплату временно перестанут выплачивать при истечении права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства. Пенсию по инвалидности могут приостановить, если гражданин не пришел на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится в очном формате.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил, что с 1 апреля будут увеличены выплаты. Среди них — пенсии старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца.

    Обсудить
    Последние новости

    «Очень зол и взбешен». Трамп раскрыл свою реакцию на слова Путина об Украине и Зеленском

    Трамп оценил вероятность введения пошлин против России

    Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против Ирана при одном условии

    Российские бойцы уничтожили станции Starlink

    Трамп раскрыл последствия отказа Зеленского от ресурсной сделки

    В автомобилях появились игры на Android

    МЧС России спасло в Мьямне пролежавшую двое суток под завалами женщину

    53-летняя актриса показала снимки в купальнике без фотошопа

    Россиян предупредили о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

    Россиян предупредили о возможной приостановке пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше