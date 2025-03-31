Россиян предупредили о возможной приостановке пенсии

Доцент Иванова-Швец заявила о возможной приостановке пенсии по ряду оснований

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт объяснила, что приостановка выплаты пенсии возможна по ряду оснований. Например, если гражданин не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу. Или он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.

Кроме того, выплату временно перестанут выплачивать при истечении права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства. Пенсию по инвалидности могут приостановить, если гражданин не пришел на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится в очном формате.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил, что с 1 апреля будут увеличены выплаты. Среди них — пенсии старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца.