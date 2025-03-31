Россиянин с инвалидностью пожаловался на многолетний потоп в квартире

В Хабаровском крае инвалид пожаловался на многолетний потоп в квартире

В Хабаровском крае инвалид пожаловался на многолетний потоп в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Житель города Советская Гавань рассказал, что потоки воды с потолка в квартире не прекращаются неделю подряд. А вообще капель в его доме с разной периодичностью идет уже много лет. Осенью 2024 года мужчина обращался в администрацию города, но ситуация не улучшилась.

Несмотря на проблемы со здоровьем, россиянин сам взбирался на крышу, чтобы почистить ее от осадков. Однако сейчас доступ наверх перекрыли. В итоге по несущей стене льется вода — есть риск, что конструкция может не выдержать.

Ранее в городе Уварово Тамбовской области инвалиду второй группы удалось получить компенсацию за затопленную дождем квартиру. Из-за некачественной гидроизоляции открытых участков кровли в квартиру одного из жильцов попала дождевая вода. Прокуратура подала на подрядчиков в суд, который обязал ответчика выплатить собственнику пострадавшего жилья 94 тысячи рублей.