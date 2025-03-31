Россиянка пыталась пронести на заседание замаскированный под зеркало нож и попалась

В Кургане женщина пыталась пронести на заседание замаскированный под зеркало нож

В Кургане судебные приставы остановили женщину, которая пыталась пронести на судебное заседание замаскированный под зеркало нож. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФССП России по Курганской области.

Как уточнили в пресс-службе, все произошло в Арбитражном суде Курганской области. При прохождении досмотра женщина сообщила, что никаких запрещенных предметов у нее нет, однако в ее сумочке судебный пристав обнаружил подозрительное зеркало ручной работы. При нажатии на ручки в его руках оказался девятисантиметровый нож.

В отношении нарушительницы составили протокол по статье 17.3 («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») КоАП РФ. Ей грозит штраф.

Расстаться с зеркалом-ножом женщина не решилась и покинула здание суда.

Ранее житель Нижнекамска, обвиняемый в наркопреступлении, пришел на суд со свертком запрещенных веществ и стал фигурантом еще одного дела.