Российские туристы полюбили отдыхать в родных городах

«Островок»: Российские туристы все чаще бронируют жилье в родных городах

Российские туристы стали все чаще бронировать жилье в своих городах. К выводу, что соотечественники полюбили отдых в родных краях, пришли специалисты сервиса «Островок», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, рост числа бронирований местными жителями в 2025 году наблюдается в Хабаровске (на 30 процентов), Ставрополе (на 27 процентов) и Ростове-на-Дону (на 5 процентов). В среднем по стране каждое седьмое бронирование на 2025 год (15 процентов) туристы совершают в объектах размещения в своих же населенных пунктах.

Респонденты объяснили, что таким образом хотели сбежать от рутины и отдохнуть вне дома (12 процентов), устроить романтическое свидание (7 процентов), найти уединение и тишину (3 процента), провести вечеринку с друзьями (2 процента) или праздничный отдых (2 процента).

Ранее сообщалось, что самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. В ходе опроса, проведенного ко Дню автомобилиста, выяснилось, что за 2024 год 53 процента респондентов отправлялись в путешествие на машине по России.